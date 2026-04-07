Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.