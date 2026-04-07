Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve İzmir'e hareket etti. Aslan'ın, Göztepe müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı.

Abdülkerim Bardakcı ise kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti.

Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina."