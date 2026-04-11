Serdal Adalı'dan zehir zemberek sözler: Sahaya talimat alarak çıkıyorlar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda TFF ve hakemlere yönelik sert ifadeler kullandı.

Türk futbolundaki yapıya yönelik eleştirilerde bulunan Adalı, sistemin değişmemesi halinde kalıcı başarının zor olduğunu ifade etti.

"TÜRK FUTBOLUNUN HALİ ORTADA"

Başkan Adalı, "Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var." dedi.

"FUTBOLU BİLMEYEN HAKEMLER, SAHAYA TALİMAT ALARAK ÇIKANLAR VAR"

Hakemlere yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Türk futbolunu bu hale ben getirmedim."

"BÜYÜK MAÇLARDA LEHİMİZE İNANILMAZ HATALAR YAPILIYOR, BUNDA KASIT VAR"

Hakem kararlarının kritik anlarda aleyhlerine verildiğini savunan Adalı, bunun tesadüf olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."

"BU HATALAR MHK BAŞKANI'NA HALA KATLANDIĞINIZ İÇİN OLDU"

Uluslararası bir örnek üzerinden de değerlendirme yapan Adalı, şu sözleri sarf etti:

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçından bir gün sonra Juventus ile Genoa maçında bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu. Siz federasyon olarak yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük camiasını karşınıza aldınız."