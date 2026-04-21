Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HT Spor’a konuşan Adalı, hakemler ve siyah-beyazlı camianın gündemine dair konuştu.



Başkan Adalı, siyah-beyazlı kulübün hakem hataları yüzünden ciddi puan kayıpları yaşadığını söyledi.

"TFF VE MHK GELSİN AÇALIM, EN AZ 20 PUAN DEDİĞİMİZ MAÇLARI SEYREDELİM"

Adalı, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

Başkan Adalı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. Gelsin MHK Başkanı, açalım, en az 20 puan dediğimiz maçları seyredelim. En az 6-7 puanda kendilerinin 'Haklısınız' dedikleri var. Bana hiç 'Haksızsınız' dediklerini duymadım. Beşiktaş 20 puan nerede kaybetmiş diyenlerle tek tek otururum. 2 puan yanılırım 18 olur, 17 olmaz; o kadar iddialıyım. Beşiktaş'ın mevcut puanının üstüne 17 puanı koyun bakalım, Beşiktaş nerelerde?"