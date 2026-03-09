Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gündem olan hareket: Kartı bana yaz!

Süper Lig, geçtiğimiz hafta sonu derbi heyecanına sahne oldu...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı mücadele, sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Mücadelenin son bölümünde sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Okan Buruk, maçın 4. hakemine itirazdan sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

"SARI KARTI BANA GÖSTER"

Maçın ardından sosyal medyada o anlar ile ilgili gündem olan bir video paylaşıldı.

Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerde; Galatasaray yedek kulübesinde kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'ın, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız'a 'Sarı kartı bana göster' şeklinde işaretler yaptığı görüldü.

Bu anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte o anlar...