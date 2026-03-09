Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gündem olan hareket: Kartı bana yaz!

Beşiktaş maçı öncesi sınırda olan Okan Buruk'un sarı kart görmesinin ardından yardımcısı Fadıl Koşutan'ın yan hakeme göz kırparak 'Kartı bana yaz' işareti yaptığı ortaya çıktı.
Süper Lig, geçtiğimiz hafta sonu derbi heyecanına sahne oldu...
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı mücadele, sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Mücadelenin son bölümünde sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Okan Buruk, maçın 4. hakemine itirazdan sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
"SARI KARTI BANA GÖSTER"
Maçın ardından sosyal medyada o anlar ile ilgili gündem olan bir video paylaşıldı.
Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerde; Galatasaray yedek kulübesinde kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'ın, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız'a 'Sarı kartı bana göster' şeklinde işaretler yaptığı görüldü.
Bu anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
İşte o anlar...