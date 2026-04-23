Beşiktaş için Issa Doumbia iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için arka arkaya iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar için Alejandro Grimaldo'nun ardından Issa Doumbia iddiası gündeme geldi.

La Nuova Venezia'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Venezia forması giyen orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Venezia'ya 15 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların ayrıca, Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Doumbia'nın; Inter, Milan, Roma, Newcastle United ve Everton'ın da radarında olduğu yazıldı.

Benfica ve Sporting Lizbon'un da Issa Doumbia'nın durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Venezia forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Issa Doumbia, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Doumbia'nın, Venezia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.