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    Beşiktaş, Kayserispor'u tek golle yendi

    Beşiktaş, Kayserispor'u tek golle yendi

    Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
    • 06.08.2022 - 23:48
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 00:04
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    Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Beşiktaş 1-0 kazandı. Beşiktaş'ın golünü 90+6. dakikada Rachid Ghezzal attı.

    Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla eleştiri toplayan siyah-beyazlılar, son 23 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında elde ettiği 3 puanla lige iyi bir başlangıç yaptı.

    Beşiktaş, Kayserispor u tek golle yendi #1

    Kırmızı kart...

    İlk yarısı 0-0 biten maçta Kayserispor'da dakikalar 67'yi gösterirken Ali Karimi ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Beşiktaş'ta ise oyuna ikinci yarıda giren Cenk Tosun duraklama anlarında peş peşe iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla ihraç edildi. 90+3. dakikada kırmızı kart gören golcü isim büyük üzüntü yaşadı.

    Beşiktaş, Kayserispor u tek golle yendi #2


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