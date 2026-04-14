Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

YARIN DEVAM EDECEK

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.