Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya güldüren hareket

Beşiktaş'ta hiç kuşku yok ki geçtiğimiz sezonun en göze çarpan ismi Rafa Silva'ydı.

Portekizli futbolcu; takımda en fazla maça çıkan, en fazla süre alan, en fazla gol katkısı veren ve en fazla asist yapan isim oldu.

Golcü oyuncu, 35 maçta forma giyerken 12 kez rakip ağları sarstı. Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 49 müsabakada 18 gol kaydetti.

Beklentileri karşılayan oyuncu, kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

BEBEĞİNİN AYAĞINI RAFA'YA SÜRDÜ: YETENEĞİ GEÇSİN...

Öyle ki bu sevgi Beşiktaş'ın Avusturya kampında bir kez daha gözler önüne serildi.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampına giden bir taraftar, bebeğinin Rafa Silva'nın yeteneklerini alması için ayağını Rafa'nın bacağına sürdü.

O kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu...