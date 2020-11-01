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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.