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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 18:53
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 21:06
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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

    Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

    90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

    85' Değişikliklerin ardından maç yeniden başladı.

    81' Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Tetteh'ten önce Welinton uzaklaştırdı.

    78' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Abdulsamed'de kaldı.

    74' Yeni Malatyaspor'da savunma arkasına atılan pası Cueva'dan önce son anda araya giren Vida kesti ve tehlikeyi önledi.

    73' Ghezzal'ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı.

    69' Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Jody Lukoki oyuna girdi.

    67' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına Aboubakar kafayı vurdu, şutunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti.

    62' Yeni Malatyaspor'da Tetteh savunma arkasına topla buluştu ama ofsayta yakalandı.

    58' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Ahmed Ildız'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

    55' Larin böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı.

    55' Gol... Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor (Larin)

    48' Oğuzhan Özyakup'un şutunda kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.

    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor

    42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.

    41' Maç kaldığı yerden yeniden başladı.

    38' Yeni Malatyaspor'da Zeki bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

    37' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Atiba topun üstüne basınca pozisyon şansı kayboldu.

    28' Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

    27' N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına Ghezzal'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

    18' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Semih uzaklaştırdı.

    16' Cyle Larin'in şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.

    9' Beşiktaş'ta Larin, Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı.

    1' Maç başladı

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin Aboubakar

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

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