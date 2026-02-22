Beşiktaş'ın maçları Güney Kore'de yayınlanacak

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlıların Asya pazarında elini güçlendirdi.

Beşiktaş Kulübü, Güney Kore'nin dijital yayın platformu Coupang Play ile yayın hakları konusunda el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI GÜNEY KORE'DE YAYINLANACAK

Bu stratejik ortaklık kapsamında, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de oynayacağı tüm karşılaşmalar, Güney Kore'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ KARİYERİNE İYİ BAŞLADI

Genk'ten transfer edilen Hyeon-Gyu Oh'un kariyerine 2 gol ve 1 asistle başlaması, Uzak Doğulu futbolseverlerin ilgisini Beşiktaş'a yöneltti.

24 yaşındaki golcünün ülkesindeki popüler kimliği, Güney Koreli yayıncıları harekete geçirdi.

OH, ANLAŞMAYI DUYURDU

Beşiktaş'ın yıldızı Oh, yapılan bu anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak resmen duyurmuş oldu.