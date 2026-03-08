Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti.

Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası’nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

SERİ SON BULDU

Beşiktaş'ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig’de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor’u mağlup etti.

Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.

SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Beşiktaş, son yenilgisini ise yine iç sahada bir derbi maçında almıştı.

Siyah-beyazlılar, 2 Kasım 2025 tarihinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.