Galatasaray'a dönecek mi? Nicolo Zaniolo'dan geleceğiyle ilgili sözler

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a konuşan Zaniolo, ikinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından olgunlaşmaya başlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"ARTIK OLGUNLAŞMAK İSTİYORUM"

Zaniolo, "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmalıyım, bu yüzden önce bir insan olarak, sonra da bir futbolcu olarak büyümek istiyorum." dedi.

İtalyan yıldız, kiralık olarak forma giyse de Udinese ile arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi.

"UDINESE'DE MUTLUYUM, BAŞKA BİR ŞEY ARAMIYORUM"

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda kalmak istediğinin sinyallerini verdi.

İtalyan oyuncu, "Bu formaya çok minnettarım. Son iki yıldır az ve kötü oynadım. Udinese bana inanan birkaç takımdan biriydi. Zamanı gelince, en açık şekilde görüşeceğiz çünkü burada mutluyum ve başka bir şey aramıyorum." ifadelerini kullandı.