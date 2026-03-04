Marco Asensio, Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu ağrıları nedeniyle riske etmeyerek Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç kadrosuyla ilgili gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak mücadelenin kadrosuna alınmadı.
ANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ
Asensio'ya yapılan testler sonucunda adalelerinde yorgunluk tespit edildi.
Sarı-lacivertlilerin teknik ve sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmek istemedi ve dinlendirme kararı aldı.
SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHADA OLACAK
Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçta forma giyebilecek.
Kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol-11 asistlik skor katkısı verdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi