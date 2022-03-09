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    Beşiktaş'ta Douglas ve N'Sakala'dan tepki çeken görüntü

    Beşiktaş'ta Douglas ve N'Sakala'dan tepki çeken görüntü

    Siyah-beyazlılarda, performansları eleştirilen ve kadroya giremeyen oyunculardan Douglas ve N'Sakala'nın top sektirdiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:22
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    Süper Lig'de 28 hafta geride kalırken geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, aldığı sonuçlarla geçen senenin bir hayli uzağında.

    Devler Ligi'nden elenen ve Türkiye Kupası'ndan da elenen siyah-beyazlılar, Süper Lig şampiyonluğundan da bir hayli uzakta.

    Beşiktaş'ta oynayan oyuncuların performansları eleştirilirken, oynamayan ve kulübe maddi anlamda yük olan oyuncular da büyük tepki topluyor.

    Beşiktaş'ta Douglas ve N'Sakala'dan tepki çeken görüntü İZLE

    TABURE ÜZERİNDE TOP SEKTİRDİLER

    Geçtiğimiz aylarda takımdan ayrı hareket eden N'Sakala, Lens ve Adem Ljajic, büyük tepki toplamıştı.

    Son olarak sosyal medyaya düşen bir görüntü de tepkiye yol açtı. Görüntüde N'Sakala ve Douglas'ın tabure üzerinde top sektirip, eğlendiği anlar paylaşıldı.

    Videoyu kaydedenin de Ljajic ve Lens'in olduğu düşünülüyor. Beşiktaş, bu 4 oyuncuya yıllık toplamda 7 milyon euro ödüyor.

    Beşiktaş ta Douglas ve N Sakala dan tepki çeken görüntü #1

    Beşiktaş ta Douglas ve N Sakala dan tepki çeken görüntü #2

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    Beşiktaş ta Douglas ve N Sakala dan tepki çeken görüntü #3


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