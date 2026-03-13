Yusuf Akçiçek, fıtık operasyonu geçirdi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e imza atan Yusuf Akçiçek, ameliyat oldu.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi.

Genç stoperin, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TFF'DEN MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yusuf Akçiçek için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.