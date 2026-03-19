Fransa'dan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi kararı

Fransa Milli Takımı'nın ABD'de oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de forma giyen N'Golo Kante, kadroya davet edildi.

KANTE ÇAĞRILDI, GUENDOUZI DAVET EDİLMEDİ

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de forma giyen bir diğer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ise kadroda kendine yer bulamadı.

Fransa, hazırlık maçlarında Brezilya ve Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.