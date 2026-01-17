Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti

- Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.