Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıkları sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:00
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
  • Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları tamamlayıp kampa girecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

