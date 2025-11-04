Beşiktaş'ta Orkun Kökçü özür diledi: Hakkınızı helal edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı.

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi.

STATTA 'KIRMIZI KART' TOPLANTISI

Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.

Takım kaptanı Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği belirtildi.