Beşiktaş'ta oyun sistemi belirlendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 24 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Avusturya'da hem sezonun hem de bu önemli maçın hazırlıklarını yaptı.

Kamp boyunca ağırlıklı olarak sabah sahada, akşam salonda antrenman yaptıran Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti.

PLANLANAN SİSTEM 4-2-3-1

Yeni santrfor Tammy Abraham'a göre oyun sistemi kuran ve bunu açıkça belirten Norveçli çalıştırıcı, antrenmanlarda ve maçlarda 4-2-3-1 sistemi üzerinde durdu.

Solskjaer'in hazırlık maçlarında zaman zaman santrforsuz oyunu tercih etse de, sezon içinde 9 numaralı sistemle oynamayı düşündüğü belirtiliyor.

Deneyimli teknik adam Tammy Abraham ve Rafa Silva ikilisini maç içinde zaman zaman yan yana zaman zaman da önlü arkalı oynatmayı planlıyor.