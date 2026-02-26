Beşiktaş'ta sol bek için yeni aday: Souffian El Karouani

Ara transferde önemli takviyeler yapan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir isim öne çıktı.

Africafoot'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Utrecht'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani'yi yakından takip ediyor.

Ocak ayında da gündeme gelen 25 yaşındaki Faslı sol bek için sezon sonunda harekete geçileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

2023'ten bu yana Hollanda ekibinde forma giyen El Karouani'nin de Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı aktarıldı.

Fas Milli Takımı'nda da görev alan El Karouani, bu sezon 38 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 16 asist yaptı.

Africafoot'un haberinin detayında, Faslı yıldızı Avrupa'da Leverkusen ve Marsilya'nın da yakından izlediği vurgulandı.

ÇOK YÖNLÜ BİR PROFİL

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani; sol bek, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.

Siyah-beyazlıların sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden Souffian El Karouani transferini tamamlama şansını değerlendirmek istediği dile getirildi.

ASİST YÖNÜ KUVVETLİ

25 yaşındaki sol bek El Karouani, asist özelliğiyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca NEC Nijmegen ve FC Utrecht formalarıyla gol pası vermesiyle öne çıkan Faslı futbolcu, iki yönlü futboluyla göze çarpıyor.

El Karouani, futbola NEC Nijmegen altyapısında başladı. Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı dönemde NEC Nijmegen'de bulunan El Karouani, kariyeri boyunca sadece Hollanda'da forma giydi.