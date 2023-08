Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos konusunda resmi açıklama

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain (PSG) ile yollarını ayıran dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak üzere olduğu, eski yıldızı Anderson Talisca ile de görüşmelerinin ilerlediği iddia ediliyordu.

Siyah-beyazlı kulüpten gelişmelere ilişkin resmi açıklama geldi.

Beşiktaş, bu futbolcuların transferlerinden vazgeçildiğini açıkladı.

"Görüşmeler maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.



Bu doğrultuda gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.