Bölgesel Amatör Ligi kulüpleri: TFF haksız karar verdi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu binasının önünde bir açıklama yaparak alınan kararların adaletsiz olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre askıya alınan ligler arasında olan Bölgesel Amatör Ligleri için TFF geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.

Diğer ligleri oynatma kararı alan federasyon, Bölgesel Amatör Ligi ise tescil ederek mevcut puan durumunda lider olan kulüpleri şampiyon ilan etti. Konuyla ilgili kulüpler, bugün TFF binasının önünde bir açıklama yaptı.

''TFF, HAKSIZ KARAR VERDİ''

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Sevgili arkadaşlar, değerli gazeteci dostlar ve kıymetli taraftarlar…Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Amatör Bal Ligleri hakkında vermiş olduğu haksız, hukuksuz kararın adil ve adaletli olması için buradayız.TFF kararında; Süper Lig ve 1. Lig ile ilgili oynatma kararı, 2. ve 3. Lig ile ilgili lider takımların bir üst lige, şampiyonluk şansı olanlarla ilgili de Play Off oynatma ve neticesinde de kazananların bir üst lige çıkma şansı verilmiştir.Fakat bizim Amatör Bal Ligleri ile ilgili de sadece lider durumdaki takımların bir üst lige çıkarılmasına hükmedildi. İkinci sıradaki takımların liderle arasında 1 puan, 2 puan, 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip, hiç sayıp büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır. Yine Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvurulurken, bizler 100’den fazla kulüp olarak görüş ve önerilerimizi sunmak için randevu talep etmemize rağmen karşılık bulamadık.





BURADAN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NA ÇAĞRI YAPIYORUZ…

Lütfen, lütfen, lütfen; eğer içinizde insaf sahibi birileri varsa, eğer aranızda vicdan sahibi, hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa, lütfen Amatör Bal Ligler ile ilgili verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Çünkü burada bir emek, bir gayret var. 1 puan, 2 puan aralığında takımlar var. 3 puan aralığında olup lideri takip edip şampiyonluk şansı olan takımlar var. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Amatör Bal Ligleri’nde takımları bulunan başkanlar olarak; Bal Liglerinde 2. sırada olan takımların da bir üst lige çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca buradan Sayın Cumhurbaşkanımız’a özel bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen bu adaletsizliğin kalkması için çözümü noktasında bizlere yardımcı olunuz…Hepinize teşekkür ederim.Amatör Bal Ligleri takımları adına;

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait AYBAK''