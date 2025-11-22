Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 4 attı

- Boluspor, 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 yendi.
- Boluspor'un gollerini Florent Hasani, Mehmet Yeşil (kendi kalesine) ve Mario Balbudia attı.
- Amed Sportif Faaliyetler'in tek golü Mbaye Diagne'den geldi.
1.Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 4-1'lik skorla kazandı.
BOLUSPOR, 4 GOLLE GÜLDÜ
Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakika ve 26. dakikada penaltıdan Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı gol ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia kaydetti.
Amed Sportif Faaliyetler'de Afena Gyan, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Amed Sportif Faaliyetler'in tek golünü ise dakika 7'de Mbaye Diagne attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 20'ye yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler, 26 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.