Boluspor, Iğdır FK'yı iki golle geçti

1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Boluspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 17. ve 82. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Konuk Iğdır FK'da Oğuz Kaan Güçtekin 69. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

LİGDEKİ DURUMLAR

Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 41'e yükseltirken, Iğdır FK ise 44 puanda kaldı.

Boluspor, gelecek hafta yine kendi sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Iğdır FK ise kendi sahasında Bodrumspor'u konuk edecek.