Fenerbahçe'den taraftarlarına deplasman bileti desteği

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak Kayserispor maçının deplasman tribünü bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasına göre deplasman tribünü için bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 (bugün) saat 12.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek.

Bu süreç kapsamında taraftarlar bilet taleplerini iletebilecekler.

TARAFTARLAR SADECE 1500 TL ÖDEYECEK

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımına deplasmanda da güçlü destek verilmesi amacıyla misafir tribünü bilet fiyatını sübvanse etti.

Normalde 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman biletleri için taraftarlardan sadece 1.500 TL ücret alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.



Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir.



Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00'e kadar alınacaktır."