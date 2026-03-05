Burak Yılmaz: Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda

Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"GALATASARAY 4 PUAN ÖNDE"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Yılmaz, daha sonra Galatasaray'ın ligde 4 puan önde olduğunu belirtti.

Yılmaz, Galatasaray üzerinden imada bulunarak, 'Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda' dedi.

"FENERBAHÇE KUPADA FAVORİ OLMAK ZORUNDA"

Burak Yılmaz'ın bu sözleri ise sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti.

Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun."