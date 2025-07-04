Bursaspor forma gecikmesiyle ilgili açıklama yaptı

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarıyla ilgili yaşanan sevkiyat gecikmesi hakkında kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Üretici firmayla yapılan günlük görüşmelerin ardından kulüp, formaların henüz mağazalara ulaşmadığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, A takımın kamp ürünleri ve internet siparişlerinin en geç cumartesi günü, Bursa’da olacağı bildirildi.

MAĞAZA SATIŞLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK

İnternet üzerinden verilen siparişlerin tamamlanmasının ardından, mağazalarda satışların önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi.

Kulüp yetkilileri, forma üretim süreciyle ilgili tüm peşinat ve yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirtti.

Gecikmenin Bursaspor kaynaklı olmadığı özellikle vurgulanırken, kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: