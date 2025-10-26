Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 3. golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların tek golünü Cengiz Ünder attı.

Müsabakanın 5. dakikasında Cerny’nin pasında topla buluşan Ünder, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

6 MAÇTA 3 GOL ATTI

28 yaşındaki futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 6. maçında 3. golüne ulaştı.

Cengiz, bu sezon daha önce Başakşehir ile Gençlerbirliği ağlarını da 1’er kez sarsmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, 75. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.