Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 3. golünü attı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:30
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 3. golünü attı
  • Cengiz Ünder, Kasımpaşa maçında Beşiktaş formasıyla sezonun 3. golünü attı.
  • Ünder, maçın 5. dakikasında Cerny'nin pasıyla golü kaydetti ve skoru 1-0 yaptı.
  • 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 6 maçta forma giydi.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların tek golünü Cengiz Ünder attı.

Müsabakanın 5. dakikasında Cerny’nin pasında topla buluşan Ünder, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

6 MAÇTA 3 GOL ATTI

28 yaşındaki futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 6. maçında 3. golüne ulaştı.

Cengiz, bu sezon daha önce Başakşehir ile Gençlerbirliği ağlarını da 1’er kez sarsmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, 75. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

