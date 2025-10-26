Cengiz Ünder: Derbiyi kazanmaya çalışacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan ve Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı takımın golünü atan Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTIYI KAÇIRMAMIZ KÖTÜ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.