Ceyhun Kazancı'dan Ersin Destanoğlu açıklaması

Son haftalarda yedek bırakılan Ersin Destanoğlu'yla ilgili Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, "Hocamız; Emre geriden iyi oyun kuruyor diye son iki maç tercih etti" dedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın döneminde kaledeki başarılı performansıyla dikkat çeken ve 3 kupa kazanan Ersin Destanoğlu, 2022-23 sezonuna as kaleci olarak başladı.

Ancak teknik direktör Valerien Ismael, Ankaragücü maçında sürpriz kararla Ersin'i yedek kulübesine çekip, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Bu sürpriz kararın ardından kulüp ile Ersin arasında sözleşme krizi yaşandığı ileri sürüldü.

"Özel bir sebebi yok"

Fransız teknik adam, Ankaragücü karşılaşmasının ardından Ersin'in yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor."

"Emre geriden iyi oyun kuruyor diye hocamız tercih etti"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ersin Destanoğlu ile ilgili iddialara nokta koydu.

Fanatik gazetesine konuşan Kazancı, “Ersin konusunda yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Sözleşme uzatmama gibi bir durumu zaten yok. Hocamız; Emre geriden iyi oyun kuruyor duye son iki maç tercih etti. Her oyuncuda olduğu gibi hocanın maç maç tercihleri. Ersin ile konuşup görüşüyoruz. Genç, çok beğendiğimiz değer verdiğimiz kalecimiz. Bunlar karşılıklı. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Yakında sözleşme uzatmış oluruz.“ dedi.