Chelsea'den Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

Haber Merkezi

Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in talipleri arasında Chelsea'nin de olduğu biliniyordu.

Tüm teklifleri gördükten sonra geleceğiyle ilgili son kararı verecek olan Osimhen için Galatasaray taraftarları da kampanyalar başlatmış durumda.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in Galatasaray'da kalması için elinden geleni yapıyor ve Nijeryalıya inanılmaz bir sevgi gösterisinde bulunuyor.

GALATASARAY TARAFTARI KALMASINI ÇOK İSTİYOR

Chelsea'nin gece yarısı yaptığı bir paylaşım ise Osimhen'i bu kadar çok seven Galatasaray taraftarının adeta yüreğine indirdi.

Chelsea, Osimhen'in taktığı maskeye çok benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı.

İlk etapta bayrak emojisini görmeyen Galatasaray taraftarları, Chelsea'nin Osimhen'i açıklayacağını düşündü.

CHELSEA PAYLAŞTI: SARI-KIRMIZILILAR KORKTU

Chelsea'nin paylaşımına yorum bombardımanında bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşadıkları korkuyu cümlelere döktü.

Öte yandan Chelsea'nin bu paylaşımını Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yaptığı öğrenildi.