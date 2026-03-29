Christ Inao Oulai, Trabzonsporlu taraftarları görünce mutlu oldu

Milli takımlar hazırlık maçında Güney Kore ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

MK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 4-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Evann Guessand, 45+1'de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3'te Wilfried Singo kaydetti.

OYUNA SONRADAN GİRDİ

Fildişi Sahili'nde Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai de mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.

TRABZON TARAFTARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Maç sırasında Trabzonsporlu taraftarların olduğu tribünler Oulai’yi yanlarına çağırdı.

Genç oyuncu daveti kırmadı ve bordo-mavili futbolseverler ile fotoğraf çektirdi.

Maç bitiminde de taraftarların yanına giden Oulai’nin bu sıcak ve içten tavırları taraftarları çok mutlu etti.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Eyüpspor maçında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Christ Oulai, 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'la Akyazı Stadı'nda oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek.