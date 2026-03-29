Nisan ayında 5 zorlu maç! Fenerbahçe'nin kritik fikstürü

Çalışmalarını Samandıra’da sürdüren Fenerbahçe, yoğun fikstür öncesi güç depoluyor.

Fenerbahçe için kritik süreç Süper Lig’in 28’inci haftasında Beşiktaş derbisiyle başlayacak.

5 Nisan Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maça sakatlığı bulunan futbolcuların yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR MAÇLARI

Sarı lacivertli ekip, 11 Nisan'da Kayserispor’a konuk olacak.

Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, bu maça da galibiyet için çıkacak.

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig’in 30’uncu haftasında ise Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 17 Nisan'da oynanacak.

KUPADA RAKİP KONYASPOR

Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, çeyrek final maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Domenico Tedesco’nun öğrencileri, 21 Nisan'da oynanacak maçta rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

NİSAN AYININ SON MAÇI GALATASARAY'LA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

26 Nisan'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, sarı-lacivertliler adına sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olacak.

Fenerbahçe, ligde ve kupada ipi göğüsleyen takımın belirleneceği mayıs ayı öncesindeki 5 maçta da puan kaybı yaşamak istemiyor.