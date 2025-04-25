Amedspor tribününe tepki çeken hareketler yapmıştı: Çorum FK oyuncusunun cezası açıklandı

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1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

Mücadelenin 63. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yaşananlar ise maçın önüne geçmişti.

Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman, kendisine atılan yabancı maddelere yönelik tepki çeken hareketler yapmıştı.

TRİBÜNLERE YÖNELİK HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hem sahada hem de tribünde tansiyonun yükselmesine yol açan Burak Süleyman daha sonra çektiği bir videoyla Amedsporlu taraftarlardan özür diledi.

PFDK'ya sevk edilen Burak Süleyman'la ilgili karar belli oldu.

PFDK, Burak Süleyman’a 4 maçlık men cezası ve 118 bin 800 lirada para cezası verildiğini duyurdu.

4 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“AHLATCI ÇORUM FK sporcusu BURAK SÜLEYMAN’ın, 19.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 118.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.”

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)