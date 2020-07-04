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    Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

    Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 14:49
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    Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı #1

    Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.''

    Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı #2

    ''HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'' DEMİŞTİ

    Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Uygun; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    Öte yandan Uygun, daha önce yaptığı bir açıklamada, ''Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Küçük düşünecek adam değilim.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Bülent Uygun: Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak - İZLE

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