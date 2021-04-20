Der Spiegel: Bayern, Dortmund ve PSG de anlaşmanın içinde

Der Spiegel: Bayern, Dortmund ve PSG de anlaşmanın içinde

Almanya'dan yayın yapan der Spiegel, internet sitesinden yayınladığı haberde, Avrupa Süper Ligi ile ilgili yeni bir detay daha ortaya attı.

Avrupa futbolu, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasından sonra büyük bir çalkantı yaşadı ve artçıları da devam ediyor...

Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler, kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu.

Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklanmıştı.

"BAYERN, DORTMUND VE PSG DE ÜYE"

Almanya'dan yayın yapan der Spiegel, internet sitesinden yayınladığı haberde, bu 12 takım içinde adı geçmeyen Bayern, PSG ve Dortmund ile ilgili büyük bir iddia ortaya attı.

Haberde Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG'nin Avrupa Süper Ligi'nin 15 kurucu üyesinden üçü olduğu ve bunun kuruluş sözleşmesinde de sabit olduğu ifade edildi.





ZAMAN VERİLDİ

der Spiegel'in haberinde PSG'nin 14, Bayern ve Dortmund'un ise 30 gün içinde Avrupa Süper Ligi'ne katılıp katılmayacaklarını bildirmek için zamanları olduğu ifadelerine de yer verildi.