Devler Ligi'nde rövanş zamanı: Galatasaray nasıl tur atlar?

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanına avantajlı gidiyor.

İlk karşılaşmayı 5-2'lik ezici bir skorla kazanan Aslan, Torino’daki mücadele öncesi üç farklı üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Karşılaşma öncesi biz de tur hesabını sizler için yaptık.

BELİRLEYİCİ OLAN TOPLAM GOL SAYISI

Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki maçlı eleme sisteminde belirleyici olan kriter, toplam gol sayısı.

Deplasman golü kuralı uygulanmadığı için dış sahada atılan goller ekstra avantaj sağlamıyor.

İki maç sonunda hangi takım toplamda daha fazla gol atarsa turu geçen taraf oluyor.

Eşitlik halinde ise uzatma ve penaltı atışları devreye giriyor.

İŞTE TUR KONUSUNDA OLASI SENARYOLAR

İlk maçtaki 5 golle galibiyet sayesinde büyük bir avantajı elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, rövanşta birçok senaryoda turu geçen taraf olacak.

Peki o senaryolar ne mi? İşte tek tek yazdık...

-Galatasaray’ın galibiyeti veya beraberliği doğrudan tur anlamına geliyor.

-Juventus’un 1 veya 2 farklı galibiyeti de sarı-kırmızılı ekibi üst tura taşıyor.

-Juventus’un 3 farklı kazanması halinde toplam skor eşitleniyor ve maç uzatmaya gidiyor.

-Juventus’un 4 ve üzeri farklı galibiyeti ise İtalyan ekibini doğrudan tur atlatıyor.

ATILACAK BİR GOL TUR KAPISINI İYİCE ARALAR

Öte yandan Galatasaray’ın rövanşta bulacağı tek bir gol bile hesapları ciddi şekilde etkiliyor.

Örneğin Juventus’un 4-0’lık galibiyeti tur için yeterliyken, Cimbom'un atacağı bir gol skoru 4-1’e getirir ve toplam eşitliği sağlayarak mücadeleyi uzatmaya taşır.