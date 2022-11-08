Didier Drogba müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylı yıldız futbolcudan açıklama geldi!

Didier Drogba müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylı yıldız futbolcudan açıklama geldi!

Geçmiş dönemlerde Galatasaray forması giydiği bilinen eski ünlü futbolcu Didier Drogba, müslüman olup olmadığı hakkında açıklamada bulundu. Peki Didier Drogba müslüman oldu mu? İşte merak edilenler...

Futbol kariyerindeki başarılarıyla bilinen ve kariyeri boyunca dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen eski futbolcu Didier Drogba'nın müslüman olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Drogba'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Didider Drogba müslüman oldu mu?

Dünyaca ünlü vaiz olarak bilinen Dr. Muhammed Salah, Facebook hesabından Drogba'nın dua ederken çekildiği fotoğraflarını paylaştı ve eski futbolcunun müslüman olduğunu söyledi.

Fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, paylaşım pek çok kişi tarafından 'Didier Drogba Müslüman oldu' ifadeleriyle paylaşıldı. Haberin yayılmasının sonrasında ise Drogba'dan konu hakkında açıklama geldi.

"Viral oluyor ama..."

Ünlü futbolcu müslüman olup olmadığı hakkında şunları söyledi:

"Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."