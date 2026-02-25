Domenico Tedesco: İngiltere’de bir mucize için azmimiz var

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 0-3'ün rövanşında yarın akşam Nottingham Forest'a konuk olacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik müsabaka öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Henüz biten bir şey olmadığını vurgulayan Tedesco, İngiltere'de bir mucize için sahaya çıkacaklarını belirtti.

"HENÜZ ELENDİK DİYE DÜŞÜNMÜYORUM"

Sözlerine devam eden teknik adam, Nottingham Forest maçı öncesinde savunmada yaşanan sakatlık krizine rağmen umutsuz olmadıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Henüz elendik diye düşünmüyorum. İngiltere’de bir mucize için azmimiz var." dedi.

Tedesco'nun Nottingham Forest maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için Avrupa Ligi henüz bitmedi. İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız. Henüz bilmiyorum. Hala zamanımız var. Bazı opsiyonlarımız mevcut. Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."

"TARAFTARA MESAJI SAHADA VERMEK İSTERİM"

"Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak.

"SAKATLIKLAR KÖTÜ AMA BENİM İŞİM ÇÖZÜM BULMAK"

Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."

"OYUNU KAZANMAK İÇİN EN İYİ İHTİMALİ VEREN TAKIMI SEÇİYORUM HEP"

"Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

ÇAĞRI HAKAN BALTA SÖZLERİ

"Onun burada olmasından dolayı memnunuz. Zor bir süreçti sanırım. Ben dahil değildim. Büyük bir yetenek. Bana sordular, "A takıma katkı verebilir mi?" diye. Onunla konuştum, ilk izlenimim pozitifti."