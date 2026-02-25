Sakaryaspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını açıkladı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da ayrılık...

Sakaryaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin, geçtiğimiz gün Sivasspor'la oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

OYNADIĞI HER 3 MAÇTA 1 KIRMIZI VAR

12 maçta dördüncü kırmızı kartını gören Erkin'e, Sakarya cephesinden tepkiler peş peşe gelmişti.

Çıktığı her 3 maçta 1 kırmızı kart istatistiğiyle dikkat çeken Erkin'le ilgili bugün dikkat çeken bir karar alındı.

SAKARYASPOR AÇIKLADI: YOLLARIMIZI AYIRDI

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sakaryaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

11 MAÇTA OYNAYAMADI

Öte yandan Caner Erkin'in, kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giyememesi gündem olmuştu.