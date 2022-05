Dominic Torrent: Geldiğimizde kulüp boştu, hiçbir şey yoktu

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor karşısında 3-2'lik mağlubiyet alan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Dominic Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 35. haftada Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

5 golün olduğu maçta sarı-kırmızılılar 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Geldiğimde kulüp boştu, rakip analizlerini bulamadık"

Torrent, "Kulüp boştu derken, Fatih Terim'i mi, yoksa yönetimi mi kastediyorsunuz?" şeklinde gelen soruya ise, "Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Rakiplerle ilgili biz kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, programlar içinde yok, hiçbir şey yok! Akademiden iki kişi getirdik. Bu arkadaşlarla konuştuk. 9 günde 3 maça çıktık. Bilgisayarlar için özel programlar almamız lazımdı, bunlar her kulüpte olması gereken programlar. Sonra çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Takım ilk üç maçta nasıl düşüşteydi, biliyorsunuz. Sadece gerçekleri anlatıyorum. Kaybedebiliriz ama fiziken hazırız. Bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık olamaz! Türkiye'de bir günde her şey değişir diyorlar, bizim aklımız almıyor. Galatasaray'da olmaktan yorgun değilim, Galatasaray'da olmak benim için bir onur. Sosyal medyaya bakmıyorum ama insanlar gerçekleri bilmiyor. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktör var. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz, bu takım bir şekilde devam etsin diye. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz." diye cevap verdi.

Torrent, "Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı." dedi.



Açıklamalarını sürdüren İspanyol teknik adam, "Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım" sözlerini kullandı.





"Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 gol attı"

59 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı. O yüzden Galatasaray bu noktada. Şans eseri! Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız..." değerlendirmesinde bulundu.



Torrent, son olarak, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yaptı.





"Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz"

Torrent, basın toplantısında, "Seneye transferler ne olacak, bilmiyoruz. Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Bizim için zor oluyor." dedi.



"Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz, buraya yardım etmeye geldik." sözlerini kullanan Domenec Torrent, "Bunları şahsınıza söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bu şekilde çalışmak çok zor, inanamazsınız. Birçok kulüpte bulundum, üst seviye, küçük kulüpler... Bu bir bahane değil. Birçok zor durumda karşılaştık ama 90 dakika olmasa bile, birçok maçta 45 dakika çok iyi oynadık." diye konuştu.





"Her şey soru işareti"

İspanyol antrenör, "Bayern Münih Barcelona, Marsilya'ya karşı oynamak çok kolay! İyi savunma yaparsın. Taraftar zaten geride oynamanı kabul eder. Kontradan gol bulmaya çalışırsın. Türkiye'de sen baskı yapmalısın, diğerleri kontra oynuyor. Oyuncular mücadele ediyor ama başkan, teknik adam, her şey soru işareti." değerlendirmesinde bulundu.





"Düşen bir uçakta bulduk kendimizi"

Sözlerini sürdüren Torrent, "İki şekilde savunma yapılabilir. Ya Barcelona'ya yaptığımız gibi geride olunacak ama hep birlikte geride olunacak. İleride baskı yapacaksak eğer savunma hattının ileride olması gerekiyordu. Arada belki de 50 metre vardı. Bu maçın ardından 'Bu idmanları ben mi yaptırdım?' diyorum. Düşen bir uçakta bulduk kendimizi. Uçağın burnunu kaldırmaya çalıştık. Biraz başarılı olduk gibi." ifadelerini kullandı.

"Kontrat süresince devam etmeyi düşünüyorum"

Sözleşmesine değinen sarı-kırmızılı teknik adam, "Kontratım var, bilmiyorum kontrata saygı duyma konusunda ne düşünürsünüz? Ekip olarak İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz. Kontrat süresince devam etmeyi düşünüyoruz. Yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. Yeni proje istiyorlarsa, kabul etmek zorundayız." diye konuştu.



Transfer konusunda açıklama yapan Torrent, "Aklımızda çok iyi oyuncular vardı. Kontratı biten, Türkiye'de çok tanınmayan birçok oyuncu vardı. Ama geç kaldık! Artık başka takımlarla anlaşacaklar. Galatasaray'dan sıkılmadım, durumdan sıkıldım! Saygı duymak durumundayım, yeni başkan ne yapacak... Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler, bu haklarıdır." şeklinde görüşlerini belirtti.





"Bizde işler karışık"

"Galatasaray'da yaşadıklarımı hiçbir kulüpte yaşamadım" diyen Torrent, "O yüzden çok iyi bir sportif direktör aldık. Mayıs ayında yeni sezonun kadrosu yüzde 90 tamam olmalıdır. Ama bizde işler karışık." ifadelerini kullandı.

17 maçta 8 mağlubiyet

Avrupa Ligi’yle birlikte Galatasaray ile toplamda 17 maça çıkan Torrent'in 8 mağlubiyeti, 6 galibiyeti ve 3 beraberliği bulunuyor.