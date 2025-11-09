Dorgeles Nene'den Kayserispor'a 2 gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerken, 2 gol Nene'den geldi.

Sezon öncesi yaz transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Malili oyuncu, bugünkü maçla birlikte ligde 8. kez forma giydi.

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

İlk olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı gol sevinci yaşayan 22 yaşındaki oyuncu, son haftalarda da Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun değişmez ismi oldu.

Beşiktaş derbisinde 1 asiste imza atan Nene, bugün de galibiyette önemli rol oynadı.

İKİ GOL ATTI

Malili futbolcu, 40. dakikada hızlı gelişen atakta Fred'in pasında tek vuruşla topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti.

50. dakikada ise bu kez sol kanatta Kerem'in ceza sahasına ortasında gelişine vuruş yapan Nene skoru 3-0'a getirdi.

61 DAKİKA OYNADI

Nene, Kayserispor karşılaşmasının 61. dakikasında yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"

Karşılaşmada iki gol kaydeden Dorgeles Nene, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Müsabaka sonrası konuşan Malili oyuncu, "Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm, çünkü Fenerbahçe çok büyük! Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum." dedi.

"TALISCA DA EŞLİK ETTİ"

Gol sevinci hakkında konuşan Nene, "Antrenmanlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Talisca da eşlik etti o dansta bana." ifadelerini kullandı.