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    Dorukhan Toköz sakatlandı

    Dorukhan Toköz sakatlandı

    Ümraniyespor - Trabzonspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sedye ile saha dışına alındı.
    • 02.09.2022 - 22:09
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 22:17
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    Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken, 45. dakikanın son saniyelerinde üzücü bir an yaşandı.

    Dorukhan, dizinden sakatlandı

    Bordo-Mavililer'in milli oyuncusu Dorukhan Toköz ters düştü ve acılar içinde yerde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yanına giden ilk isimler takım arkadaşları Muhammet Taha Tepe ve Abdülkadir Ömür olurken, iki isim de Dorukhan'ın durumunu görünce kenara değişiklik işareti yaptı.

    Hemen yedek kulübesinde Stryger Larsen hazırlanırken, 26 yaşındaki oyuncu da sedyeyle kenara geldi. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler de ilk yarıdaki son düdüğü çaldı.

    Dorukhan'ın durumu yapılan kontrollerden sonra belli olacak

    Dorukhan'ın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

    Dorukhan Toköz sakatlandı #1


    Dorukhan Toköz sakatlandı #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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