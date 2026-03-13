Abone ol: Google News

Trabzonspor ile Rizespor 48. kez rakip olacak

Yayınlama:
Trabzonspor ile Rizespor 48. kez rakip olacak
Haber Merkezi Haber Merkezi

Trabzonspor ile Rizespor arasında ligdeki 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor ile Rizespor, yarın Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor.

Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE 2 KEZ MAĞLUP OLDU

Trabzonspor, Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.

Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Bordo-mavililer, Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar