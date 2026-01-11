Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay ifadeler!

Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta, ikinci yarının hemen başında Oosterwolde'den yediği golle fark 2'ye çıktı.

Sarı-kırmızılılar, maçta gol atma başarısı gösteremeyince sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

GALATASARAY'IN SERİSİ SONA ERDİ

Bu maçla birlikte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye karşı yenilmezlik serisini de sona erdi.

Bu final öncesinde en son 19 Mayıs 2024 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki derbide sarı-lacivertlilere 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Kupa finaliyle birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 4 maç sonra mağlup oldu.

BİRÇOK KONUYA DEĞİNDİ

Mağlubiyetin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Özbek, birçok konu hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

Galatasaray'ın kaybetmeye alışık olmadığını belirten Dursun Özbek, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Özbek, taraftarlara dağıtılan yağmurluklar nedeniyle özür dilerken sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ve bu tip sorunların bir daha yaşanmayacağını belirtti.

Transfer sürecindeki eleştirilere saygı duyduğunu söyleyen Özbek, çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu ve Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımı hakkında da açıklama yapan Galatasaray başkanı, saygısızlığın görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Fenerbahçe hakkında da sert açıklamalara imza atan Özbek, Galatasaray'ı yine mutlu edeceklerini açıkladı.

"KAYBETMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

Başkan Özbek, açıklamasında alınan sonucun camiada büyük bir üzüntü yarattığını belirterek, "Dün akşam Süper Kupa Finali’nde aldığımız sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışkın değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır. Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray’a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NU GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip tribünlerden yükselen tezahüratlara da tepki gösteren Özbek, "Öte yandan, maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sanal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum. Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir. Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur" değerlendirmesini yaptı.

"GALATASARAY'I SEVENLERİ YİNE MUTLU EDECEĞİZ"

Özbek açıklamasını şu şekilde tamamladı: