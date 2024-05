Dusan Tadic: Harika bir galibiyet oldu

ensonhaber.com

Süper Lig'de 37. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Sarı-lacivertliler 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle rakibini 1-0 yenerek, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşıdı.

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik"

Dusan Tadic maçı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte harika bir iş çıkardık"

Sözlerine devam eden yıldız isim şöyle dedi:

"Harika bir galibiyet oldu"

Dusan Tadic son olarak şu yorumu yaptı:

"Açıkçası içeride ambiyans harikaydı. Her zaman olduğu gibi biz derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Duygular da bu işin içinde. Bu maçtan önce aramızda konuştuk; kalbimiz sıcak olmalı ama kafamız soğuk olmalıydı, bu çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarları için bu maç çok önem taşıyordu. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Sakin kalmamız çok önemliydi. Her zaman her şeyinizi vermelisiniz. Negatif his, şikayet olmamalı ama biz futbolcular, takımımız için doğru kararlar vermeliyiz. Her zaman duygu yüklü hareket ederseniz doğru kararlar veremezsiniz. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu."