Ederson, Türkiye'yi anlattı: Orada insanlar maçı daha fazla yaşıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli takım kampında Flashscore'a konuştu.

Brezilyalı kaleci Fenerbahçe ve Türkiye'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İlk olarak Ederson'a, "Türkiye'de oynamak nasıl bir şey? Taffarel ile yerel futbol ve rekabet hakkında konuşma fırsatın oldu mu?" sorusu yöneltildi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇILGINCA"

Tecrübeli oyuncu, "Evet, Türkiye'de futbol çılgınca. Türkiye çok iyi bir ülke, halkı sadece futbolda değil, spora genel olarak fanatik. Yani orası biraz Brezilya'yı, biraz da Corinthians, Vasco, Flamengo taraftarlarını hatırlatıyor; 90 dakika boyunca tezahürat yapan en fanatik taraftarlar." ifadelerine yer verdi.

Ederson daha sonra ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama asıl benzerlik Corinthians ve Vasco taraftarlarında; oradaki insanlar fanatik, takımla birlikte oynuyorlar. Takımla birlikte acı çekiyorlar. İngiltere'de alıştığımdan çok farklı. Orada insanlar maçı İngiltere'den daha fazla yaşıyorlar."

"TARAFTAR HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"

Daha sonra Ederson'a, "Brezilya'da futbol söz konusu olduğunda tutkuyu mantıkla bağdaştırmak zor, sence de öyle değil mi?" diye soruldu.

Brezilyalı kaleci soruya şu yanıtı verdi:

"Evet, Türkiye'de de durum aynı. Bazen onlar da duygusal olarak çok konuşurlar; duygusal olarak yorum yazarlar, mesaj gönderirler ama bu normal, taraftarların işi bu. Taraftarlar her zaman kazanmak ister, değil mi?"



"Taraftarlar, elinden gelenin en iyisini yapan ama bazen maçı berabere bitiren ya da kaybeden bir oyuncunun zihniyetine sahip değiller, bu kavramlar arasında ayrım yapmayı bilmiyorlar."

"LİGDE SON GÜNE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ederson son olarak ise şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık. Bunun mümkün olduğuna inanarak son güne kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.