Ederson'dan Fenerbahçe kararı hakkında açıklama!

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye katılarak sekiz yıllık Manchester City kariyerine son veren Ederson, sözleşmesini tamamladıktan sonra takım arkadaşlarına ve kulüp personeline veda etmek için Manchester'a geri döndü.

Brezilyalı file bekçisi, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City'deki başarılarının kendisi için ne anlama geldiğini anlattı.

"BENİM İÇİN İNANILMAZDI"

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Ederson, şunları dedi:

Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil.

"BU KULÜP TARİH YAZDI"

Gelecekte futbolu bıraktığında, takımıyla birlikte tarih yazdığını göreceğini belirten 32 yaşındaki isim, şu şekilde konuştu:

Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı.

"BİRÇOK FARKLI HİSSİM VAR"

Ederson, Manchester City'deki anılarından tek bir tanesini seçmenin zor olduğunu, çünkü her şeyin özel olduğunu söyledi.

Kulübün, takım arkadaşlarının, taraftarların ve üç çocuğundan ikisinin doğduğu şehrin kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Duygularını dile getirmekte zorlandığını belirten Brezilyalı kaleci, şunları dedi:

Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim.

"BENİM VE AİLEM İÇİN EN İYİ KARARDI"

City'deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ve bu anlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ederson, Fenerbahçe transferi hakkında ise şunları söyledi: