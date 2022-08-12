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    Edin Visca sakatlandı

    Edin Visca sakatlandı

    Trabzonspor - Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, ambulansla saha dışına alındı.
    • 12.08.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 22:28
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    Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı.

    Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.

    Hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Edin Visca sakatlandı #1

    En az iki ay yok

    Visca’nın Humerus Kemiği’nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun iki ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Edin Visca sakatlandı #2

    Edin Visca sakatlandı #3

    Edin Visca sakatlandı #4

    Edin Visca sakatlandı #5

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